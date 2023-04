Maartje (17) bewondert hoe haar vader vluchtelingen een kans biedt: ‘We kunnen ze niet terugsturen naar oorlog’

‘Boze buurman zwartmaken is koud kunstje’: misbruik van app om overlast te melden ligt op de loer

Melding doen van een kapotte lantaarnpaal, zwerfafval of een paarse vrachtwagen. Klagen over overlast is voor ontevreden Gouwenaars laagdrempeliger dan ooit met de komst van de openbare Slim Melden-app. Als je iemand wil zwartmaken, is dat via zo’n app zo gedaan, stelt Vincent Böhre, jurist bij Privacy First.