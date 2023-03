Oudewater is klauwen met geld kwijt aan ‘wob-verzoeken’

De Woo geeft burgers het wettelijk recht op informatie. Verder vallen meer overheidsinstanties onder deze wet dan onder de Wob en is de overheid verplicht te motiveren waarom ze geen informatie geeft. De afgelopen maanden is er een ‘significante toename’ van het aantal verzoeken, aldus De Vries, waardoor de behandeling van (overige) verzoeken stagneert. De beperkte ambtelijke capaciteit is niet toegerust op deze toename van verzoeken.

De gemeente is op grond van de Wet open overheid wettelijk verplicht te zorgen voor behoorlijke behandeling van Woo-verzoeken die onder haar verantwoordelijkheid vallen. Om deze verzoeken af te handelen, wordt externe, juridische dienstverlening ingezet. Deze inzet brengt onvoorziene en aanzienlijke kosten met zich mee. Daarnaast is het niet eerder voorgekomen dat er zoveel verzoeken worden ingediend. De gemeente weet dan ook niet of de trend doorzet, of dat het iets eenmaligs is.