Oudewaterse wijk staat straks op hóóg niveau: tot wel zestig centimeter opgehoogd

Ongedierte op terrein van zwembad ‘t Wilgerak: ‘Sluit tas met eten goed af en gooi afval in de prullenbak’

Sluit je tas met etenswaren goed af en gooi afval in de prullenbak. Dat is de boodschap die medewerkers van zwembad ‘t Wilgerak in Schoonhoven hebben voor bezoekers. Het terrein rondom het zwembad kampt namelijk met ongedierte.