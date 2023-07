Prognose: Oudewater krijgt er tot 2030 bijna vierhonderd huizen bij

indebuurt.nl Foto's! Dit was 90's on the beach in Woerden: ben jij gespot?

Vrijdag 8 juli was de Cattenbroekerplas the place to be! De voetjes gingen van de vloer op hits uit de 90’s en de zeroes tijdens het 90’s on the Beach festival. Indebuurt fotograaf Hans Pieters was erbij en maakte deze foto’s. Ben jij gespot?