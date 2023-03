Raadslid Erik Honkoop niet vervolgd voor smaad, maar de lucht is nog niet geklaard

Hoe is het nu met? Rogier brouwde drankje in lockdown, nu verspreidt zijn limoncello zich ‘als olievlek over het land’

Fat Tiger. Misschien heb je het wel eens op een menukaart zien staan. Niet? Dan komt dat moment waarschijnlijk snel. Het drankje werd in de lockdown voor het eerst geproduceerd door twee vrienden uit Oudewater en is op steeds meer plekken te verkrijgen. ,,Langzaam maar zeker verspreidt het zich over het land, als een soort olievlek”, vertelt ondernemer Rogier Duits.