Een schaats­baan, 3D-graffiti, bankjes en meer groen! Dit willen jullie zien op het Kerkplein

Niet zo lang geleden schreven we over het labyrint en dat het door de gemeente werd weggehaald. De tekening was ondertussen voor een deel zo vervaagd, dat er wel iets mee gedaan moest worden. Gelukkig denken veel Woerdenaren mee over een mogelijke vervanging. Hierbij een greep uit de opties. Gemeente Woerden, lezen jullie mee?