Roberto-plataan gerooid, maar voor Progressief Oudewater is het wellicht nog niet over

verkiezingen 2023 Kiezer vindt kandidaten voor provincia­le verkiezin­gen te onbekend: ‘Ik hoor niks van ze’

We mogen op 15 maart weer naar de stembus, maar weet iedereen ook waarvoor? En gaan we ook? Voorbijgangers in centrum van Gouda over de komende verkiezingen: ,,Ik hoor niks van politici in de provincie.”