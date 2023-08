Roelof staat dicht bij mensen die bijna sterven: ‘Eén leven neemt zoveel met zich mee’

Zicht op de dood Weduwe wilde dat rouwauto-chauf­feur Manuel het gaspedaal intrapte: ‘Die familie komt wel hoor, zei ze’

Al bijna veertig jaar rijdt Manuel Rijnbende (59) als chauffeur op rouwauto’s. Soms in stilte, maar steeds vaker in gesprek met een weduwe of weduwnaar. Wanneer mensen uitstappen en hem bedanken voor de fijne rit, heeft hij het goed gedaan, vindt hij.