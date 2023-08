Schapen aangevallen door ontsnapte husky’s: ‘Ik moést mijn vee redden’

Het Weer Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Oudewater vandaag

Het wordt vandaag geleidelijk bewolkter maar het blijft zo goed als droog in Oudewater. 's Middags stijgt de temperatuur tot 19 graden en is de wind vrij krachtig, windkracht 5. Vanavond is het regenachtig en koelt het af tot ongeveer 16 graden.