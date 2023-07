Stevige buien met een enkele keer onweer in Oudewater vandaag

Trainer Tim den Haan na afkoopsom bij Alblasser­dam: ‘Had ik op dat niveau nog nooit van gehoord’

Het oefenduel met FC Dordrecht (0-14) was de eerste klus voor Tim den Haan als nieuwe trainer van Alblasserdam. De 33-jarige Rotterdammer belandde niet zonder slag of stoot op Souburgh: via een afkoopsom moest hij zich ‘vrijmaken’ bij zijn vorige club Gouda voordat hij bij de derdeklasser aan de slag kon gaan.