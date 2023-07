indebuurt.nl Steentjes, mineralen en kleurrijke tassen: deze toffe winkel is geopend in de Voorstraat

Het is een droom die is uitgekomen voor Ilona Pfaff uit Woerden. Begin juli opende ze haar eigen winkel vol stenen, zoutlampen en andere feelgood items. Super tof, want zo’n winkel hadden we nog niet in de stad! De winkel heet Luna Ilena Spirit & Stones en is te vinden op nummer 24.