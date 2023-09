Gaat het over de omstreden windmolens in Reijerscop, dan nemen de irritaties in de Woerdense politiek toe

De irritaties in de Woerdense politiek stapelen zich langzaam op als het over de omstreden windmolens gaat. Onlangs wekten vragen van Lijst van der Does over een brief aan bewoners van Reijerscop veel ergernis op bij burgemeester en wethouders. En nu is het college gepikeerd dat het onderzoek naar de haalbaarheid vertraging oploopt.