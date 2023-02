Syntus laat bewoners Hekendorp en Haastrecht letterlijk in kou staan: bus rijdt dorpen voorbij

,,Syntus laat mensen uit Hekendorp en Haastrecht letterlijk en figuurlijk in de kou staan.” Dat vindt Vincent Bos, raadslid in Oudewater. De bussen die in de ochtendspits richting Gouda rijden, slaan de haltes in de twee dorpen regelmatig over omdat het voertuig overvol is.