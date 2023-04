Truus (87) kon week niet naar buiten door kapotte lift: ‘Zelfs de begrafenis van mijn zus gemist’

"Dieren hebben een goed leven door dit keurmerk, en dragen ook bij aan het verlagen de stikstof­uit­stoot"

De Bodegraafse melkveehouder Ard van Veen is ambassadeur van keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ en is nu het gezicht van een landelijke campagne. Het keurmerk claimt te werken aan ‘meer dierenwelzijn en een betere natuur’, maar niet iedereen is even optimistisch.