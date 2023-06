Vandaag helder weer in Oudewater

Alléén voor ‘bloedspoed’ naar de spoedeisen­de hulp: ‘Zorgperso­neel komt om in het werk’

Alleen nog in noodgevallen moeten we naar de spoedeisende hulp. Met die boodschap komen ambulancediensten, ziekenhuizen en huisartsen. De drukte is zo groot geworden dat er ongezond lange wachtrijen ontstaan. Dit leidt regelmatig tot onbegrip bij patiënten.