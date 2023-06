Vanochtend kans op in Oudewater

indebuurt.nl Old school! Je kunt in Woerden naar een dis­co-dans­avond

Ha, ha, ha, ha stayin’ alive. Wie kent niet de discoknallers van ‘vroegah’? Helemaal nu ze allemaal weer terug zijn in Netflixseries, kan iedereen ze meeblèren. Ben jij er wel van? Even opletten, want er is iets nieuws in Woerden. Je kunt naar de disco, dit weekend voor het eerst.