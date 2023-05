Vrachtwagen dagenlang parkeren wordt straks verboden in Oudewater

indebuurt.nl Bloemetjes, bijtjes en bermbord­jes; dit is wat zij met elkaar te maken hebben

Het wordt steeds fleuriger in Woerden. Bermen, zoals deze langs de Oostdam, staan vol met bloemen. En daar zijn deze week ook bermbordjes bijgekomen. Want het plan is dat die bloemen blijven staan en dat iedereen snapt waarom dat een goed idee is.