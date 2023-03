‘We worden enorm gehinderd’: Oudewater gefrustreerd door tekort aan ambtenaren

Veevoeder­fa­briek wil nóg groter en hoger, tot afgrijzen van buurt: ‘Dit is krankzin­nig’

Omwonenden van veevoederfabriek De Samenwerking in Haastrecht en Hekendorp staan op hun achterste benen over uitbreidingsplannen van dit bedrijf. Dat wil volgens hen nog verder de hoogte in: van 27 naar 40 meter.