Zoveel mensen in Oudewater geven toestemming voor orgaandonatie

paddentrek Klaar-over­tje spelen voor padden: ‘Weg was soms glibberig van doodgere­den padden en kikkers’

Zodra de zon achter de horizon verdwijnt, wordt het druk op de polderwegen in Stolwijk. Kikkers, padden en andere amfibieën wagen hun leven om in de sloot aan de overkant van de weg te kunnen paren. Elk jaar helpen vrijwilligers de diertjes met de hand de weg over. ‘Of het nut heeft is lastig te meten.’