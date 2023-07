Zware regenbuien, maar soms ook zon in Oudewater vandaag

Pas op! Stijging woningin­bra­ken in Gouda: ‘Hoor je glasgerin­kel? Bel dan meteen de politie’

De Goudse politie waarschuwt dat het aantal woninginbraken op dit moment licht stijgt. Dat is vooral het geval in de wijken Bloemendaal, Plaswijck en in Gouda-Noord.