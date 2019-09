Dit speelt zich allemaal af voordat de krant bij jou in de bus ligt

Zelf komt De Vreede vlak na lunchtijd al binnen op de redactie. In een korte bijeenkomst met de Chef In – die de verslaggevers aanstuurt en het overzicht heeft van alle actualiteiten en nieuwsverhalen -, beeldredacteur en hoofdredacteur wordt de stand van zaken gedeeld. Welke artikelen komen eraan, hoe lang zijn ze, wanneer zijn ze af, wat is het nieuws van de dag en wat voor beelden zijn er beschikbaar? ,,Die vergadering geeft mij het overzicht waarmee ik de krant kan gaan indelen. Daarna begint het puzzelen.” Hij maakt een papieren overzicht, de zogenaamde ‘plank’, waarop alle pagina’s en advertenties worden ingedeeld.



,,Het belangrijkste bij het samenstellen van de krant is een goede mix”, legt De Vreede uit. ,,Het nieuws van de dag moet er natuurlijk in. Maar ik zorg ook dat er geen twee onderwijsverhalen naast elkaar staan, geen twee interviews op opeenvolgende pagina’s. Is er een heel hard verhaal? Dan probeer ik een ontroerend of menselijk verhaal ernaast te plaatsen.” De meeste dagen is er een overvloed aan keuze. Soms staat het er om 13 uur ook wel eens beroerd voor: ,,Dan moeten er nog extra verhalen worden gemaakt”, aldus De Vreede. ,,Maar bijna altijd is er in de loop van de dag nog meer dan genoeg nieuws dat óók de krant nog in moet.’’



Het kan ook wel eens voorkomen dat er door actuele gebeurtenissen juist té veel hard nieuws is. Dan is het voor de Chef Uit moeilijk om een goede mix te maken. ,,Soms kán het niet”, zegt De Vreede. Hij heeft overigens geluk, zegt hij: ,,Ik hou van puzzelen. Ik denk dat het voor dit werk een voorwaarde is om puzzelen leuk te vinden. Ik ben eigenlijk een bèta. Ik studeerde in Delft, toen ik in de journalistiek terecht kwam. De combinatie tussen journalistiek en productie vind ik erg leuk.”