Herinnering aan oorlog is voor ons belangrijk om te vertellen

­Deze week besteedt AD Haagsche Courant veel aandacht aan de Tweede Wereldoorlog. Dat hoort bij het moment van het jaar, de beginweken van mei. Toen het voor dit deel van Nederland allemaal begon (mei 1940) en eindigde (1945). Uiteraard schrijven we in Den Haag ook elk jaar over de herdenking bij het Indisch Monument (augustus) en over het vergissingsbombardement op Bezuidenhout (maart). En komend jaar staan we uitgebreid stil bij een andere mijlpaal: 75 jaar bevrijding (aanrader: in het Haagse Omniversum draait nu een prachtige documentaire over D-Day).



Normaal gesproken zijn wij geen voorstander van ‘agendajournalistiek’. Verhalen vanwege een specifieke dag of jubileum. Dat doen we best vaak. Te vaak. Een vereniging bestaat bijvoorbeeld 20 of 25 jaar, is dat aanleiding voor een verhaal? Wij journalisten denken vaak van wel, maar het doet wat lui aan. Wat is eigenlijk het verháál, horen we ons dan eerst af te vragen.



Bij de herinnering aan de oorlog ligt dat anders. Dat is een belangrijke traditie, verbonden aan data en plekken. Van alle oorlogsmonumenten in Den Haag heb ik het Oranjehotel in Scheveningen altijd het meest indrukwekkend gevonden. Zoals de herdenking op de Waalsdorpervlakte mij het meest raakt. Dat komt door het desolate van beide plekken, het besef dat daar Nederlanders in een grote stad toch in eenzaamheid opgesloten zaten en sommigen in de duinen de dood vonden.