Het weer is ‘hot’ op AD.nl: waarom dan niet dagelijks een artikel?

Wie de site of app van het AD regelmatig bezoekt, zal eens in de zoveel tijd een weerbericht vinden. Maar: niet op een vast moment, niet op een vaste plek, zoals dat in de krant wel het geval is. ,,In de regel schrijven we alleen over het weer als het afwijkt van de standaard”, vertelt online redacteur Bonne Kerstens. ,,Artikelen over het weer worden altijd goed gelezen. Daaruit kunnen we afleiden dat de lezer er behoefte aan heeft. Als het veel warmer, kouder of natter is dan normaal, dan willen mensen dat weten. En dan willen wij het ook vertellen.”

Weermannen

Voor de weerberichten heeft de redactie contact met meteorologen bij Weerplaza. Een weerbureau dat onder andere weerberichten levert aan de media. ,,Maar ook aan bijvoorbeeld de scheepvaart, de offshore-industrie en aan ProRail”, zegt meteoroloog Raymond Klaassen. ,,We zijn de hele dag bezig met het maken van voorspellingen. Ook in de avond. En ook een groot deel van de nacht is er iemand aan het werk.”

Niet alleen het Nederlandse weer wordt in de gaten gehouden door Weerplaza, ook een tyfoon bij Japan, extreme hitte in Zuid-Europa of een meteorenregen, maan- of zonsverduistering kan interessant zijn. ,,Dat heeft niet direct met meteorologie te maken, maar of je het fenomeen kan zien hangt wel af van het weer”, aldus Klaassen.

Die weersvoorspellingen worden via communicatieplatform Slack doorgegeven aan de redactie van het AD. Kerstens: ,,Weerplaza zet daar nieuwsberichten in die ze zelf maken. Wij kunnen korte vragen stellen. Voor lange vragen die wat ingewikkelder zijn of wat meer informatie bevatten, bellen we vaak even met Raymond Klaassen of zijn Weerplaza-collega Wilfred Janssen.” Dagelijks is er dus contact. ,,We maken grapjes, wensen elkaar goedemorgen. Het voelt bijna een beetje alsof we collega’s zijn, als je elkaar zoveel belt en spreekt”, aldus Kerstens.

Nieuwswaardig

Weerplaza geeft in het communicatiekanaal vaak aan waarom een bericht of voorspelling de moeite waard is. Het is vervolgens aan de redactie zelf om in te schatten of er aandacht aan wordt besteed. ,,Ik ga af op hun advies. Het zijn niet voor niets weermannen”, aldus Kerstens. Naar aanleiding van de berichten van Weerplaza schrijven redacteuren zelf een bericht, meestal een paar keer per week. ,,Het is belangrijk dat de lezer weet dat het vanuit Weerplaza komt. Je wil weten waar het op gebaseerd is.”

Deze maand kruiste meteorenzwerm Orioniden bijvoorbeeld de baan van de aarde. Kerstens: ,,Daarbij moet je je geen groot spektakel voorstellen, zeiden ze toen tegen ons. Maar je zult die vallende sterren maar zien, ‘s nachts. Dan vraag je je af wat het is. Daarom heeft mijn collega Simone van Zwienen er toen een stuk over geschreven. We willen ook die service bieden.”

Soms wordt er opgeschaald. Dan wordt er een zogenaamd dossier aangemaakt waar alle nieuwsberichten gerelateerd aan het weer worden gebundeld. Of er wordt een liveblog gestart. ,,Dat doen we als het weer impact heeft op heel Nederland”, vertelt Kerstens. ,,Grote sneeuwstormen, harde wind. Als het effect heeft op treinen, auto’s of scholen die dicht moeten.” Ze lacht: ,,We zijn ook weleens een liveblog gestart en toen bleek het letterlijk een storm in een glas water. Voor niets alle hens aan dek.”

Sociale media

Los van de berichten op de site van het AD, ziet weerman Klaassen ook invloed van sociale media op de aandacht voor het weer. ,,Weerberichten worden al snel heel groot en heel veel. Het weer is vaak ook nieuws geworden.” Code geel? Dat betekent dat je alert moet zijn. Maar binnen blijven? Nee, dat hoeft ook weer niet. ,,Er valt weleens vaker een bui”, aldus een nuchtere Klaassen. Kerstens – die Klaassen een paar jaar geleden interviewde over onze fascinatie met het weer – blijft er scherp op. ,,Sinds ik dat artikel heb geschreven zet ik bijna nooit meer in de kop dat er code geel is afgegeven. Alleen als het effect heeft op de samenleving.”