Hoe bericht je over de moord op een Iraanse generaal?

Over Ons Kerstgroet van onze hoofdredac­tie

23 december Beste lezer, Op onze redactie hangt de voorpagina van woensdag 2 januari 2019 op posterformaat. Op de foto loopt een moeder hand in hand met haar kindje tussen rondvliegend ­gloeiend as op de boulevard van Scheveningen. Den Haag is op oudejaarsnacht aan een ramp ontsnapt. Zo begonnen we het jaar. En sindsdien hebben wij het gevoel dat de grote nieuwsonderwerpen elkaar in 2019 zonder pauze opvolgden.