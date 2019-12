‘Net na de feestdagen denken we alweer aan het volgende kerstmagazine’

Over OnsHet kerstnummer van AD Magazine ligt aanstaande zaterdag, samen met de krant, in de brievenbus. De redactie is hier al maanden mee bezig. Hoe komt zo’n magazine tot stand? Hoe gaat dat achter de schermen? We vragen het aan chef AD Magazine, Anniek van den Brand.

Volledig scherm © AD Magazine Wanneer beginnen jullie met de voorbereiding van het kerstnummer van het magazine?

Van den Brand: ,,Eigenlijk beginnen we al aan het kerstmagazine zodra we er eentje hebben afgeleverd en onder de kerstboom die van de andere kranten hebben gelezen. Als we elkaar na de feestdagen terugzien, is er altijd wel iemand die zegt: ‘Kunnen we volgend jaar niet?’ Dat is het eerste begin. Kennelijk inspireren die vrije dagen.”



Maar dat is nog geen échte brainstorm, toch?

,,In september, net na de zomer, gaan we met z’n allen zitten voor een eerste officiële brainstorm: wat zou een leuk thema kunnen zijn? Welke persoonlijke ervaringen hebben we met het thema? En welke verhalen zouden we kunnen maken? Meestal hebben we meerdere sessies nodig.”

Ik denk dat het met creativiteit net zo werkt als met een stoofpotje: je bedenkt wat, je zet het op een pitje, en dan moet je er een tijdje niet naar omkijken – er gebeurt vanzelf wat mee. Zonder dat je het in de gaten hebt, begint er dan wat te borrelen. Daar hebben we het dan een volgende brainstorm weer over. Uiteindelijk vinden we een interviewkandidaat die aansluit bij het thema, een fijn leesverhaal, mooie fotografie en leuke illustraties.”

Waar moet een echt kerstnummer eigenlijk aan voldoen?

,,Een kerstnummer van het magazine heeft wat ons betreft een thema dat past bij de sfeer die de donkere dagen met zich meebrengen: terugkijken, de tijd die voorbij gaat, herinneringen en dankbaarheid. Twee jaar geleden kozen we voor nostalgie, vorig jaar hadden we het over leuk ouder worden en dit jaar is het thema de reddende engel. Zo’n thema is handig, het geeft focus aan de verhalen die we maken.”

Volledig scherm Laatste nummer van 2018 © AD Magazine Is het kerstnummer daarin specialer dan een ‘normaal’ magazine?

,,Voor het kerstnummer hebben we nóg net wat meer aandacht. We realiseren ons dat het magazine misschien iets langer bij de lezer op tafel blijft liggen dan in een gewoon weekeinde en we hopen dat mensen wat meer tijd hebben dan normaal. Bovendien is de kerstperiode een bijzondere tijd.”



Werken jullie voor het kerstnummer dan ook meer vooruit dan voor de andere magazines?

,,Bij andere nummers werken we óók vooruit, omdat we al een week voor verschijnen naar de drukker moeten. Ook zit er veel tijd zit in het maken van interviewafspraken en fotografie. Bij een krant zou je misschien kunnen denken: morgen weer een dag. Maar een magazine heeft toch de pretentie de waan van de dag te overstijgen; de verhalen zijn langer, ze worden luxer opgemaakt en er is meer tijd voor fotografie.”



Kun je schetsen hoe het na het brainstormen verder gaat met het magazine?

,,Als we een thema hebben bedacht en de verhalen, gaan we op zoek naar schrijvers. Wie heeft de juist pen voor welk stuk? We bedenken ook welke fotograaf het geschiktst is. Voor dit nummer interviewden we Beau van Erven Dorens. Collega Gudo Tienhoven volgt zijn werk al jaren, dus hij was de uitgelezen interviewer. Malou van Breevoort is een fotograaf die goed uit de voeten kan met concepten. Als we haar vragen om Beau te verbeelden als een reddende engel, verzint zij een originele manier. Onze vormgever Sasja Kooistra bedenkt de sfeer voor de rest van het magazine. Dit keer koos ze voor roze met een gouden randje. Op die manier krijgen alle pagina’s een feestelijk tintje en worden ze met elkaar verbonden.”

Zien jullie van tevoren hoe het totaalplaatje er uitziet?

,,Op de redactie hebben we een groot, magnetisch bord waarop alle pagina’s hangen. In deze tijd zie je regelmatig een collega peinzend naar die muur staren. Ziet het er goed uit, klopt het ritme, moet dat ene verhaal niet naar voren en het andere naar achteren, welke van de covers is de allermooiste? Want je kunt het allemaal wel verzinnen zo vlak na de zomer, of het echt werkt zie je pas als je het hebt gemaakt.”

Quote Laatst hadden we de naam van de geïnterviewde fout gespeld op de cover. Daar ben ik echt een paar dagen chagrijnig over

Hoe was dat dit jaar?

,,We hebben op het allerlaatst nog iets omgegooid. Een verhaal waarvan we hoge verwachtingen hadden, was toch niet zo goed gelukt. Dat hebben we eruit gehaald en er een ander verhaal in gezet. Ik dacht ’s nachts ineens: het klopt niet, dat verhaal moet eruit! Het klinkt misschien gek maar soms zie je dat pas op het allerlaatst. De ene keer heeft het artikel nog een extra slag nodig; dan moeten er bijvoorbeeld nog wat telefoontjes worden gepleegd of nog meer mensen geïnterviewd en kan het in een ander nummer mee. Soms is een verhaal ook gewoon niet goed genoeg. Dat is zuur voor de schrijver, maar concessies aan de kwaliteit doen we niet.”

Inmiddels is het magazine naar de drukker. Hoe ziet de laatste dag voor de deadline eruit?

,,We zijn tot het allerlaatste moment bezig met het magazine. De tekst op de cover is de finishing touch. Vaak staan we dan met een paar mensen om de vormgever heen om een goede tekst te bedenken en te kijken of die dan ook mooi in de pagina valt. Soms heb je een leuke tekst die die niet past omdat het voor het beeld beter als je een langer of een korter woord verzint.

Voordat de pagina’s naar de drukker gaan, zie ik ze allemaal nog een keer. Ze zijn dan al door twee collega’s gelezen. We zijn heel bang voor fouten en spelfouten. Laatst hadden we de naam van de geïnterviewde fout gespeld op de cover. Daar ben ik echt een paar dagen chagrijnig over.”