Terugblikken op 2019 met vijf unieke AD-voorpagina's

,,Het is een deel van mijn werk dat ik altijd op de verkeerde plek ben als er iets gebeurt”, zegt Van den Bosch, die als hoofdredacteur dagelijks op verschillende regioredacties te vinden is. Hij was maandag 18 maart in Den Haag voor de sollicitatie van een nieuwe collega toen er een schietpartij in een tram plaatsvond. Hij zag dat het Binnenhof werd afgegrendeld: er was iets aan de hand. ,,De Utrechtse redactie was natuurlijk in de buurt en is direct beelden gaan maken. Die hebben we live uitgezonden”, vertelt Van den Bosch. ,,Dat was goed. Achteraf dachten we wel: wat als er nog iets was gebeurd of iemand uit een tram was gevallen. Misschien hadden we een korte vertraging op de beelden moeten zetten. Live staat nog in de kinderschoenen.”



De krant die de lezer de volgende dag in de brievenbus kreeg, was voor Van den Bosch het beste voorbeeld van de goede samenwerking tussen de centrale en de regionale redactie. De centrale redactie zat op het nieuws, de regio ging in op de details en vertelde het verhaal vanuit Utrechts perspectief. ,,Naast nieuws gaat het ook om het gevoel bij de regionale lezer. De column van Marieke Dubbelman die dolgelukkig was dat haar kinderen weer veilig thuis waren, is daar een prachtig voorbeeld van.” De site had deze dag een recordaantal bezoekers, vertelt Nijenhuis. ,,Mensen willen nieuws en willen op de hoogte zijn. Het heeft ons nog meer doen geloven in de toekomst van video.”