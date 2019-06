Verslaggeefster Maaike Kraaijeveld bekroond met prijs voor bijzonder verhaal over 105-jarige vrouw

InterviewHet is haar eerste prijs in de 43 jaar dat ze actief is in de journalistiek. Maaike Kraaijeveld (64), journalist van AD Haagsche Courant, krijgt vandaag de Jan Paul Bresserprijs 2019, vernoemd naar de journalist, schrijver en dichter Jan Paul Bresser.

Volledig scherm Mevrouw Ria van Ham © Frank Jansen “Het winnen van de prijs vind ik een hele eervolle erkenning voor mijn werk als verslaggever. Want dat is het wezen van de verslaggever: de verhalen van anderen vertellen”.



Het winnende verhaal gaat over een bijzonder praktijkvoorbeeld van mantelzorg. Het beschrijft het leven van de 105 jarige Ria van Ham-Schoenmaker die nog steeds op haar zelf woont in Voorburg. Mogelijk gemaakt door de steun van haar jongste zoon, de 67-jarige Hendrik. Hij stuurt al jaren een legertje hulpverleners aan zodat zijn moeder, precies zoals de overheid wil, nog steeds op zichzelf kan wonen.

Vertrouwen winnen

“We kregen op de redactie een persbericht binnen dat de burgemeester van Voorburg mevrouw Van Ham zou gaan feliciteren met haar 105-ste verjaardag. Er stond heel duidelijk bij: mevrouw woont nog thuis. Ik kreeg haar zoon aan de lijn en hij vertelde dat hij zijn werk en leven in de VS had opgegegeven en dat hij nu dag in dag uit met de zorg voor zijn moeder bezig is. Toen wist ik onmiddellijk: dit wordt een verhaal over mantelzorg en niet over de felicitaties van de burgemeester”.

Maaike weet het vertrouwen van de zoon te winnen en ze mag een middag meekijken bij de zorg aan zijn moeder. Ook de andere verzorgenden krijgt ze zo ver dat ze meewerken en dat een fotograaf foto’s mag maken. Zo lukt het om een prachtig verhaal te schrijven dat op 4 november 2018 over drie pagina’s in AD Haagsche Courant verschijnt.

Het artikel valt op omdat Maaike heel precies noteert hoe de zorg voor mevrouw Van Ham-Schoenmaker er uitziet. Zoon Hendrik regelt het op een minutieuze manier: met excel planningen, uitgeschreven instructies en apps op zijn smartphone. Zo is de zorg voor zijn moeder door minimaal tien mensen van uur tot uur vastgelegd: de thuiszorgers, vrijwilligers, schoonmakers, medewerkster van de dagbesteding, een gezelschapsdame, de pedicure en de kapper, en niet te vergeten de familieleden. “Ik wilde het tot in de puntjes weten”, vertelt Maaike. “Wat moet je allemaal doen als mantelzorger? Wat komt er allemaal bij kijken? Het was ook mijn eigen nieuwsgierigheid”.

Die nieuwsgierigheid wordt mede ingegeven door het feit dat Maaike zelf een vader heeft van 93 die ook nog op zichzelf woont, maar nog heel zelfstandig is. Hij kookt nog zelf en rijdt nog auto. Ze realiseert zich dat binnen afzienbare tijd de mantelzorg voor hem ook op haar pad kan komen.

Zelf vindt Maaike dat het artikel misschien niet echt representatief voor de mantelzorg in Nederland. “Deze man doet het met veel passie en lol. Hij heeft er ook tijd en geld voor en hij lijdt er niet onder. Veel mantelzorgers doen het naast een baan en gezin en dat is veel zwaarder. Maar dit was wel een heel bijzonder verhaal en daarom wilde ik het wel maken”.

Schaven

Na het bezoek aan de familie is Maaike twee dagen bezig geweest om het verhaal te schrijven. Over de werkwijze zegt ze: “Als ik ergens ben, dan hoor ik de kop al. Het intro schrijven is voor mij altijd het moeilijkste stuk, hoe kan ik in drie zinnen zeggen waar het over gaat. Uiteindelijk is er een eerste versie, daaraan ga ik schaven. Ik wilde niet uitsluitend het verhaal van de man, stopte er nog meer van mezelf in. Wat ik gedacht en gevoeld heb toen ik er was. Uiteindelijk wordt het een organisch verhaal”. Ze voegt er aan toe dat haar collega’s haar ook de tijd hebben gegund om er langer mee bezig te mogen zijn. “Uiteindelijk is het schrijven van zo’n stuk ook teamwerk en ik prijs me gelukkig met zulke fijne collega’s”.

Dit soort artikelen zijn voor Maaike de mooiste om te schrijven, vooral ook omdat het persoonlijke verhalen zijn. Ze noemt ook de serie die ze maakte over de gasexplosie in januari in de Jan van der Heijdenstaat in Den Haag. Ook daar schreef ze heel precies over de feiten waarmee de slachtoffers te maken krijgen. “Als je dan alle details hoort over verzekeringen ect, dan wordt het pas echt duidelijk wat het voor de mensen betekent. Mijn persoonlijke nieuwsgierigheid valt dan samen met de journalistieke nieuwsgierigheid en dat is mooi”.

Contact blijven houden

Ze vertelt dat sommige verhalen haar raken en dat ze die mee naar huis neemt: “Die gasexplosie bijvoorbeeld. Wat die mensen meemaken is echt ongelofelijk. Zowel de vader, moeder en zoon zijn blijvend gehandicapt. Die mensen zijn echt alles kwijt en uit onderzoek blijkt nu dat niemand verantwoordelijk is. Ik heb inmiddels een goede band met die familie en heb tegen hen gezegd: Al werk ik niet meer bij de krant, ik blijf jullie volgen”.

Het schrijven van deze maatschappelijk betrokken stukken, is waarvoor Maaike de journalistiek is ingegaan. Ze hoopt dat bijvoorbeeld de minister haar artikel over de mantelzorg ziet en beter begrijpt wat mantelzorg voor mensen inhoudt en dat hij zich vervolgens afvraagt of we wel op de goede weg zijn in Nederland als we mensen langer thuis laten wonen en de zorg overdragen aan mensen die niet deskundig zijn. “Ik zie het ook om me heen”, vervolgt Maaike. “Vriendinnen die worstelen met de zorg voor hun dementerende ouders. We kunnen het allemaal wel willen, maar de praktijk is weerbarstig”.

En zo praten we een uur over het vak waar ze veel van houdt en wat ze altijd blijft doen. Al jong wist ze dat ze journalist zou worden “Ik wist op de lagere school al dat ik dat wilde. Ik was een heel verlegen kind, maar wilde wel alles weten en overal vooraan staan. Als je je achter dat blokje en die pen kunt verschuilen maakt het niet uit wie je bent en kun je gewoon alles vragen en doen. Die verslaglegging van het dagelijks leven heeft er gewoon altijd ingezeten”.