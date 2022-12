'Aimabel en muzikaal uiterst getalenteerd’

Een leven zonder muziek was voor Roeland Cleijne ondenkbaar. Hij was een uitermate begaafd trompettist en werd om die reden door orkesten vaak benaderd om mee te spelen. Hij speelde onder meer in The Glenn Miller Orchestra en The Boston Tea Party.

Veel humor

Veel carnaval

In Elst heeft Roeland Cleijne zich ingezet voor de beide carnavalsverenigingen Zet ’m Op en De Batsers. Hij is vanaf 1988 lid geweest van Zet ’m Op, de vereniging waar zijn vader lang actief was. Wim Cleijne was jarenlang de president van Zet ’m Op en later ook prins. Een functie die ook Roeland ten deel viel. Als Prins Roeland mit de Lange Aojum ging hij voorop in het carnaval in het seizoen 2001-2002.