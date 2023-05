Amerikaanse militair overlijdt bij motorongeluk op A50, collega komt met de schrik vrij

MET VIDEO Armoede groeit, voedsel­bank moet naar grotere ruimte: ‘Mensen moesten soms in de regen wachten’

Het aantal mensen in Overbetuwe dat behoefte heeft aan steun van de voedselbank is snel aan het groeien. De toename is zo groot dat het uitgiftepunt van de voedselbank in Elst is verhuisd naar De Ruimte, het gebouw van de protestante kerk in het dorp.