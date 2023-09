Anne van Rooijen maakt jaar na val in Tour de France Femmes emotionele terugkeer in het peloton: ‘Bij de start zei Sofie nog hoe blij ze voor me was’

Bestelbus veroor­zaakt file op A12 richting Arnhem, weg inmiddels weer vrij

Op de A12 tussen de Duitse grens en Arnhem is een bestelbus met een aanhanger geschaard. In de richting van Arnhem was de rechterrijstrook dicht en moesten automobilisten rekening houden met een vertraging van bijna anderhalf uur. Inmiddels is de weg weer vrijgegeven.