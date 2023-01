Bert Willemsen neemt NEC-lessen mee naar SC Valburg: ‘Als Leen Looyen drie keer per jaar twee minuten wat tegen me zei, was dat veel’

RIJNSTATE NAAR ELST 1200 zonnepane­len en goede isolatie: ‘Je kunt Rijnstate Elst bij wijze van spreken met één kaars verwarmen’

ELST/ARNHEM - Zonder gebruik te maken van (schone) warmtebronnen is de temperatuur in dagziekenhuis Rijnstate Elst al bijna aangenaam. ,,Het gebouw is zo goed geïsoleerd dat je het bij wijze van spreken met één kaars kunt verwarmen”, zegt Robbert Karreman, eigenaar van adviesbureau voor duurzame oplossingen K&R in Apeldoorn.

