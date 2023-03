Betuwse politiek wil opheldering over ‘stikstofshoppen’ door Nijmegen: ‘Geef overzicht van alle stikstofrechten’

Wie wil er stage lopen in Burgers’ Zoo?

De vmbo-leerlingen van scholen in Overbetuwe en Lingewaard moeten donderdag via Betuwe On Stage een afspraak maken voor een snuffelstagedag bij werkgevers in de regio. Nieuw in het aanbod is Burgers’ Zoo. Samen met buurman het Nederlands Openluchtmuseum een ‘brede’ werkgever.