Blusploeg Heteren miste eerste uitruk door tekort aan personeel: ‘Daarna is onmiddellijk Renkum gealarmeerd’

update | met video Brand hield Heteren in zijn greep: ‘Gelukkig stond de wind goed, anders was het helemaal losgegaan’

Tom Reuvers is deze donderdagochtend bang dat zijn autodemontagebedrijf in de brand staat. ,,Ik zag hoge vlammen in de richting van mijn bedrijf. Maar toen ik het pand te voet naderde, zag ik dat het bedrijf van mijn buurman brandde als een fakkel.”

9 februari