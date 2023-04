Bouw van zwembad en sporthal in Elst kan beginnen: ‘Ongelooflijk blij met broodnodig sportcentrum’

update | met video Vrouw (23) opgepakt als tweede verdachte dodelijke steekpar­tij in Nijmegen

Een 23-jarige Nijmeegse vrouw is aangehouden als tweede verdachte van een steekincident waarbij op dinsdag 21 maart de 29-jarige Omar uit Nijmegen om het leven kwam. De verdachte is dinsdag in haar woonplaats opgepakt.