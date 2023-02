Betuws hulpkonvooi trotseert sneeuw en pech in Oekraïne: ‘De trauma’s zijn hier van de gezichten af te lezen’

Rijnstate naar Elst Nog genoeg plek voor vrijwilli­gers: ‘Een vrijwilli­ger bij Rijnstate staat en loopt veel’

Vrijwilligers die straks een rol gaan vervullen in het nieuwe Rijnstate Elst moeten er rekening mee houden dat ze ook iemand in een rolstoel moeten duwen of dat ze een poosje bij een aanmeldzuil zullen staan.

13:18