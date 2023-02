Brand in leegstaand appartement in Elst door foutje met kookpaneel, brandweer is er snel bij

interview Betuwe Express bezorgde Albert slapeloze nachten: ‘We hoopten eerst nog snel weer uit de ellende te zijn’

Nog twee weken en dan gaat bij de Betuwe Express in Herveld de vlag uit. Op 18 februari bestaat het touringcarbedrijf op de kop af 60 jaar. Directeur Albert Winnemuller groeide op in het familiebedrijf en nam er op 17-jarige leeftijd zijn eerste loonstrookje in ontvangst.

3 februari