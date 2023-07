Brandweer Elst belemmerd bij reanimatie: ‘Ze maakten filmpjes en stonden zelfs met kinderen te gluren’

Bemmel haalt heel Nederland in huis, maar het publiek loopt niet warm voor korenfesti­val

Smartlappenkoor Lingewaard haalt met ‘Bemmel Zingt’ heel Nederland in huis, van de Jordaan tot en met Brabant. Maar Bemmel loopt er tijdens de hete achtste editie van het korenfestival zondag niet warm voor. Desondanks is er op schaduwplekken bij de drie podia best wat publiek, al zijn dat voornamelijk leden van andere koren en hun aanhang.