Caroline domineert ook in de Betuwe, maar Helga mag haar Witjeseffect claimen

In Wageningen is GroenLinks gewoon weer de grootste, in Rhenen de SGP en Veenendaal nog bezig met tellen

In studentenstad Wageningen is GroenLinks ook bij de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag gewoon weer de grootste partij geworden, in Rhenen de SGP. Ede en Renswoude volgen het landelijke beeld met een afgetekende zege voor de BBB.