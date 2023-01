De Bataven heeft periodetitel voor het grijpen, SC Bemmel kan slechts afwachten

Schoor­steen­brand slaat over naar dak in Bemmel, huis onbewoon­baar

BEMMEL - In een woning aan de Bouwhof in Bemmel is woensdagavond laat brand uitgebroken. Een schoorsteenbrand sloeg over naar het dak. De bewoners werden gelukkig gewaarschuwd door het brandalarm dat afging. Er raakte niemand gewond.

26 januari