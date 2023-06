De Beijer verhuist naar stationsgebied Zetten: ‘Voor huur leenauto of elektrische fiets’

indebuurt.nl 'Soms pijnlijke gesprek­ken': hier in Arnhem bekijk je een film over leven met autisme

”Werkt mijn hoofd soms anders dan dat van anderen?”, vroeg Isabelle Renate la Poutré zich af. De Nederlandse fotograaf en documentairemaker maakte een film over hoe het is om te leven met autisme. Die film bekijk je in Arnhem in de bioscoop.