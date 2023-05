De boerderij van Erik blijkt een topattractie; open boerderijendag trekt duizenden uit het hele land

Met video Nét niet geplet door vallende kast: Lisia lag lekker te slapen toen tanker op haar woonboot knalde: ‘Had veel slechter kunnen aflopen’

Een tanker van 110 meter ramde in de nacht van woensdag op donderdag een woonboot aan de Arnhemse Rijnkade. De woonboot is een studentenhuis met acht kamers. De klap maakte een gat in het ruim. Binnen was het een ravage. ,,Alsof er een bom is ontploft”, zegt eigenaar Carsten Peters.