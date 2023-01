De ‘Gurken’ van de Duitse Aldi komen uit Oosterhout, en daar hebben ze er 1,2 miljoen

Wind in de rug

,,Laat ik zeggen dat het meezit. Ook omdat collega’s vanwege de hoge gasprijzen oogsten overslaan. Komkommers houden van warmte, het is 20 graden in de kas. Zo kan ik voor de oude prijzen werken in een markt waar de komkommer ook schaarser wordt. Ze zijn nu dus goed aan de prijs. Nu hebben we nog wel concurrentie uit Spanje, maar in de zomer hebben we het rijk min of meer alleen.”