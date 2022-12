Directeur enthousiast over nieuwbouw Rijnstate in Elst: ‘Dit vergt een investering van 60 miljoen euro’

Hooggeëerd publiek, het circus is weer in de stad

NIJMEGEN - Het circus van de familie Freiwald is weer in de stad. Het kerstcircus wel te verstaan ofschoon de voorstellingen tot ver na kerst, wel tot 8 januari gegeven worden. Het 'hooggeëerd publiek’ klinkt momenteel in de tent op het Goffertpark. Vorig jaar moest het circus vanwege corona alle voorstellingen afblazen.

25 december