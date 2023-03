Een groen gordijn van 18.000 euro in Valburg: ‘Dit moet de snelweg onzichtbaar maken’

SGP gewoon de grootste in Ne­der-Betuwe: ‘Achterban is niet zo snel van slag’

Afwijkend van het landelijke beeld is in Neder-Betuwe niet BBB de grootste partij bij de verkiezingen voor Provinciale Staten, maar SGP. In Culemborg is dit GroenLinks. In Buren is bij de verkiezingen van woensdag bijna één op de drie stemmen uitgebracht op de BBB.