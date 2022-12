Een vrolijk verlichte kerstgroet van de boeren

Het idee komt uit Steenwijk en omgeving, het territorium van de mannen van Mannenkoor Karrenspoor, niet alleen bekend vanwege de muziek, maar ook door het zichtbaar maken van het boerenleven. Het brengen van een kerstgroet door met feestelijk verlichte trekkers rond te rijden is inmiddels overgeslagen naar andere gemeenten, waaronder Overbetuwe en volgende week Neder-Betuwe.

‘Mooie, winterse traditie’

,,Dit was de tweede keer”, zegt organisator Peter van de Geest, die een boerenbedrijf in Driel heeft. ,,Vorig jaar deden we het voor het eerst, ook om in coronatijd toch iets leuks te kunnen doen. Dat was een enorm succes, er deden veel meer mensen mee dan verwacht, maar ook langs de route en daarna via andere kanalen kregen we heel veel waardering. Dus wie weet, groeit dit uit tot een mooie winterse traditie.”

Quote Het imago van boeren is niet overal even goed, deze kerstgroet is een mooie manier om positief naar buiten te treden Peter van de Geest

Van de Geest en zijn collega’s begonnen vrijdag in Elst, het begin en eindpunt van de toertocht. Van daar gingen de tractoren naar Valburg en Herveld-Andelst. Via Zetten, Randwijk en Heteren ging het naar de Kerkstraat in Driel en vandaar werd via de Arnhemse woonwijk Schuytgraaf weer naar het startpunt gereden. Op veel plekken waren kijkers aanwezig om de optocht te bewonderen.

Anders dan in Steenwijk, waar de boerenoptocht ook aan een goed doel is gekoppeld, rijden de Overbetuwse boeren alleen om een kerstgroet over te brengen. ,,Dus een goed doel is iets waar we in de toekomst mee aan de slag kunnen. Het imago van boeren is niet overal even goed, deze kerstgroet is een mooie manier om positief naar buiten te treden”, zegt Van de Geest.

