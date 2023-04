Evacuatie-expositie op vier plaatsen te zien en te horen: ‘Verhalen doorgeven is belangrijk voor volgende generatie’

Een normaal viaduct gaat 80 jaar mee, maar dit exemplaar weerstaat de tijd: ‘Misschien wel voor de eeuwigheid’

Vele miljoenen voertuigen heeft het viaduct Cattepoelseweg /Schelmseweg in Arnhem al gedragen. Personenauto’s met gezinnen op weg naar Burgers’ Zoo of het Openluchtmuseum, woon-werkverkeer op weg naar de A12 of de A50, maar ook wagens met paard ervoor.