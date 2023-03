Geketende gevangene heeft net genoeg vrijheid om bed en poepdoos te kunnen bereiken

indebuurt.nl Mysterie opgelost: waarom we (bijna) altijd op woensdag stemmen

Op woensdag 15 maart 2023 mag je naar de stembus. Het is dan tijd voor de Provinciale Statenverkiezingen. Het is je misschien wel opgevallen: net als bij andere verkiezingen, valt ook deze stemdag weer midden in de werkweek. Maar waarom stemmen we eigenlijk altijd op woensdag?