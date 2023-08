Invaller AWC is de gevierde man na sublieme dropkick in de slotfase tegen Blauw Geel’38

Ries Visser is het goudhaantje van AWC. Met een stijlvolle dropkick in de slotfase zorgde hij er zondag voor dat de euforie bij de Wijchenaren voortduurt. Want door zijn rake trap tegen Blauw Geel’38 uit Veghel blijft de derdedivisionist ongeslagen: 3-3.