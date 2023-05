Herman Finkers boeit in Elst met zijn meezingconcert In Mysterium: ‘Je voelt verbondenheid met elkaar’

indebuurt.nl Kleding­zaak in Arnhem is elke dag dicht en staat te huur: dit is er aan de hand

In de etalage hangt een bordje met daarop ‘Op maandag zijn wij gesloten’, maar Sandwich in Arnhem is op dit moment elke dag van de week dicht. Hoewel er nog kleding in de rekken hangt, staat ook op het raam dat het pand te huur is. Wat er aan de hand is, lees je in dit artikel.