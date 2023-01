In dorpen in Overbetuwe zijn overal Warme Kamers: Leger des Heils krijgt navolging

Leger des Heils

Warme Kamers zijn een initiatief van het Leger des Heils dat vanuit de grotere steden is overgewaaid naar de dorpen, ook in Overbetuwe. Inwoners die thuis vanwege de energiekosten niet kunnen of willen stoken kunnen in een Warme Kamer terecht. In de berichtgeving over de nieuwe Warme Kamer in Driel, die vandaag opent, werd al gemeld dat ook de bibliotheken in Elst en Zetten, in februari gevolgd door die in Heteren, open gingen als Warme Kamer.